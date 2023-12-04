Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na sınırlarını çizdi! İstanbul'a beraber bakarız, diğerlerine karışamaz

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı adaylarını belirlemekte ağırlığını koyma girişimine Özgür Özel'den sınırlama geldi. Özel, "İstanbul’a hep birlikte bakarız, onun dışındakilerle İBB’nin ilgisi yok" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, belediye başkan adaylıkları ile ilgili Genel Merkez’e müdahalede bulunduğu iddialarına ilişkin, “İstanbul özelinde İl Başkanı, Ekrem Bey, Genel Merkez ile hep birlikte bakılacaktır. İstanbul dışındakilerle zaten İstanbul Büyükşehir’in bir ilgisi yok” dedi.

'İmamoğlu adaylarına müdahale ediyor'

Özgür Özel, İmamoğlu'nun müdahale ettiğine dair iddialara yanıt verdi. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) belediye başkan adaylıkları için istifa eden bürokratların hatırlatılması ve “İBB Ekrem İmamoğlu’nun adaylık süreci ile ilgili Genel Merkez’e müdahalelerde bulunduğu” iddialarına ilişkin ise şunları söyledi:

-'270 istifa’ diye söylediler, aslında 27... İçinde gassal da varmış, hemşire de varmış, tıp teknisyeni de varmış. Gassal belki Saadet’ten başvuracak. Ama birkaç tane üst düzey yönetici de var. Benimle temas etmek isteyenler de oldu. İstanbul adaylığı niyetleri olanlar var muhakkak belli ilçelerle ilgili. Sonuçta herkesin aday olma hakkı var.

İstanbul dışındakilerle İBB'nin bir ilgisi yok.

- Ama dediğimiz gibi, çift aşamalı ölçme, değerlendirme var. Mesala Ekrem Bey bana birisiyle ilgili, ‘Sizle konuşup konuşamayacağımı söyledi, kendisine kendisinin konuşması gerektiğini söyledim’ dedi. Ama tabii İstanbul ile ilgili adaylıklarda, İstanbul özelinde İl Başkanı, Ekrem Bey, Genel Merkez ile hep birlikte böyle oturulup bakılacaktır meseleye. İstanbul dışındakilerle zaten İstanbul Büyükşehir’in bir ilgisi yok.”

Mevcut başkanlara ne olacak?

Sivrilen isimler içinden kadını aday...

Belediye başkan adaşlarını ölçme ve değerlendirmeye tabi tutup, mülakata alacaklarını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Adaylık başvurusu kabul edilen kişiler üzerinden, belediyenin bizde olduğu değişecek yerlerle, kazanma şansımızın orta ya yüksek olduğu yerlerde bütün adayları önce ankete koyacağız, bu adayların biri sivriliyorsa adaylaştıracağız, birkaçı sivriliyorsa kadını adaylaştıracağız, erkeklerden birkaçı sivriliyorsa sandık koyacağız ve örgüte soracağız. ‘Siz karar verin’ diyeceğiz. Memnuniyet anketini sadece belediye başkanı üzerinden yapıyoruz.

Başkanlardan oyu düşenlerin yerine...

‘Memnun musunuz, geçmişte hangi partiye oy verdin, bu pazar seçim olsa bu belediye başkanına oy verir misin, değişsin mi, değişmesin mi, değişirse, CHP’ye oy vermeyi düşünür müsün?’ gibi sorular var. Bununla mevcut belediye başkanına karar veriyoruz, onu bir daha ankete sokmuyoruz. Düşerse eliyoruz. Yerine kimin geleceğine ikinci anketle karar veriyoruz.”