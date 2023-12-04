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Sancaktepe makas attı refüje çarptı iki ayağını yanına koydular

Sancaktepe makas attı refüje çarptı iki ayağını yanına koydular

Sancaktepe'de makas atarak ilerleyen araç, kontrolden çıkıp orta refüje çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsünün iki ayağı da koptu.

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Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Sancaktepe ilçesi, Eyüp Sultan Mahallesi, Sekmen Caddesi, Kartal istikameti üzerinde yaşandı.

İddiaya göre Mikail Caşka'nın hakimiyetindeki 34 SN 025 plakalı araç cadde üzerinde makas atarak ilerlerken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun ortasındaki refüje vurup, ardından kaldırama çıkarak durabildi.

Kazada araç sürücüsü Mikail Caşka'nın iki ayağı da koptu. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki ayağı kopan Mikail Caşka'yı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazanın yaşandığı yol üzerinde trafiği kontrollü bir şekilde ilerletirken, olayla ilgili de inceleme başlattı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Ali Aydınlar, "Bu araç sollama yaparak geliyordu. Bariyere vurdu. Biz polise haber verdik. Yolu kontrol etmeye çalıştık. Adamın ayağı koptu. Müdahale ettiler. Ayağını yanına koydular. Dayısı da geldi olay yerine ama çok hızlıydı ve makas atarak geliyordu" dedi.

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