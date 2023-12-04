Gazze'deki çatışmalarda şimdiye dek kaç İsrail askeri öldürüldü?

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 75'e çıktığını bildirdi.Abone ol
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.
Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun başlattığı kara saldırılarının ardından 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısı 75'e yükseldi.
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