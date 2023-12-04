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Gazze'deki çatışmalarda şimdiye dek kaç İsrail askeri öldürüldü?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze'deki çatışmalarda şimdiye dek kaç İsrail askeri öldürüldü?

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 75'e çıktığını bildirdi.

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Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırılarının ardından 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısı 75'e yükseldi.

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