Enflasyon açıklanıyor memur, emekli zammı belli oluyor! Öğretmen, polis, doktor, imam, hemşire maaşları...
TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıklıyor. 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor! TÜİK'in Kasım ayı enflasyonu hesabı değiştirecek! En düşük memur ve emekli zammı ne olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor imam maaşları ne kadar olacak? İşte milyonların zam hesabı...
mekli ve memur Ocak zammı için geri sayım sürerken en kritik verilerden biri bugün açıklanacak. Kasım ayı enflasyon verisi bugün duyurulacak. TÜİK’in milyonların merakla beklediği TÜFE rakamlarını açıklaması ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ile memur zammı büyük oranda netleşecek. Memur maaşları bunun yanında yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı da alacak. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte milyonlara zam hesabı…
Emekli ve memur Ocak zammı için geri sayım sürerken en kritik verilerden biri bugün açıklanacak. Kasım ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından duyurulacak. Böylece emekli kök maaş zammı ve memur maaşı zammı refah payı hariç büyük oranda netleşecek…
Kasım ayı enflasyon beklentisi
Tüketici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,43 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36 olarak kaydedilmişti. Bugün yılın 11. enflasyon verilerini oluşturacak olan Kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanacak.
Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Beklenti en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı. Ortalamaya göre ise bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor.