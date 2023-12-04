Enflasyon açıklanıyor memur, emekli zammı belli oluyor! Öğretmen, polis, doktor, imam, hemşire maaşları...

mekli ve memur Ocak zammı için geri sayım sürerken en kritik verilerden biri bugün açıklanacak. Kasım ayı enflasyon verisi bugün duyurulacak. TÜİK’in milyonların merakla beklediği TÜFE rakamlarını açıklaması ile SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ile memur zammı büyük oranda netleşecek. Memur maaşları bunun yanında yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı da alacak. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte milyonlara zam hesabı…