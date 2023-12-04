Hakan Çalhanoğlu füzeyi yolladı İnter Napoli'yi farklı geçti

İtalya Serie A'da heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Napoli sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. Mücadele Inter'in 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken karşılaşmada 90 dakika forma giyen Hakan Çalhanoğlu 44'te attığı müthiş golle adından bahsettirmeyi başardı. İşte detaylar...

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İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, Inter'i ağırladı. Konuk ekip mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Inter'e galibiyeti getiren golleri 44'te Hakan Çalhanoğlu, 62'de Nicolo Barella ve 85'te Marcus Thuram kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 35 yaparak liderliğini sürdüren Inter ligin bir sonraki haftasında Udinese'yi konuk edecek. 24 puanda kalan Napoli ise zorlu Juventus deplasmanına gidecek.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika süre aldığı karşılaşmada kilidi açan isim oldu. Barella'nın yerden gönderdiği topa Hakan yay çizgisinin önünden gelişine çok sert vurdu, kalabalık savunmayı geçen top kalecinin sağından ağlarla buluştu.

(Görüntü S Sport'tan alınmıştır)