Enflasyon açıklandı! Kasım ayında rekor kırdı! Memur ve emekli maaşlarındaki artış belli oldu

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Kasım ayında aylık enflasyon yüzde 3.38, yıllık enflasyon ise yüzde 61.98olarak gerçekleşti. Böylece emekli ve memurların alacakları 5 aylık enflasyon fark belli oldu.

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Dört gözle beklenen enflasyon verisi açıklandı. TÜK'in Kasım ayında enflasyonun aylık yüzde 3.28, yıllık ise yüzde 61.98 arttığını duyurdu. Yurt içi ÜFE kasımda yüzde 2,81, yıllık bazda yüzde 42,25 oldu. Böylece emeklilerle memurların alacakları 5 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 30,36 oldu.

En çok artış konutta oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %37,54 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,86 ile lokanta ve oteller oldu.

En az artış giyim ve ayakkabıda

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,31 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,17 ile konut oldu.

ENAG enflasyonu yüzde 5.58

Bağımsız araştırma kurumu ENAG'a göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) kasım ayında yüzde 5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 129,27 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında enflasyon ne olmuştu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 61,36 olurken aylık enflasyon yüzde 3,43 olmuştu. Yurt İçi ÜFE ekim ayında yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 39,39 olarak gerçekleşti.

Ekonomistler ne bekliyordu?

AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.