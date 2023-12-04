Enflasyon açıklandı, emekli, memur, hemşire, doktor, imam, öğretmen, polis maaşları belli oldu

Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim ve Kasım aylarında enflasyon yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 33,7 olarak ortaya çıktı.