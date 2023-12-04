Enflasyon açıklandı, emekli, memur, hemşire, doktor, imam, öğretmen, polis maaşları belli oldu
TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri ile emekli ve memurun zam senaryoları da bir kademe daha netleşti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi emeklilerine de kademeli zam vereceği tahmin ediliyor. En düşük memur ve emekli zammı ne olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor imam maaşları ne kadar olacak? İşte milyonların zam hesabı...
Milyonlarca memur ve emeklileri ilgilendiren Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alıyor. İşçi emeklisi Haziran ayında gerçekleşen enflasyona göre yüzde 19,77 zam almıştı.
Temmuz, Ağustos, Eylül , Ekim ve Kasım aylarında enflasyon yüzde 33,7 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları için dört aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 33,7 olarak ortaya çıktı.
Kasım ayında enflasyon TÜFE'de yüzde artarken, yıllık bazda yüzde oldu. Bu verilere göre Temmuz, Ağustos , Eylül, Ekim aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşmişti.
Memur ve memur emeklisi zam oranı en az ne kadar olacak?
Bu oran memur ve emeklileri yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.