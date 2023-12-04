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Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da hava çok soğuk!

Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da hava çok soğuk!

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de soğuk hava etkisini devam ettiriyor.

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Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle bina çatılarında sarkıtlar oluştu, park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, belediye ekipleri buz kırma ve kar temizleme çalışması yürütüyor.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar soğuktan korumak için otomobillerinin üzerini halı ve brandalarla örttü.

Kars

Kars’ta ise bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, araç camları dondu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle buz sarkıtları oluştu.

Tunceli

Tunceli’de de ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu kentte, bazı ana cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Kentin Mameki Parkı mevkisindeki ormanlık alanda yaşayan sincap ve kuşlar, soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Ağrı

Ağrı’da da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, araçlar hızlarını düşürerek ilerlemeye çalıştı.

Kentte, araç camları buzla kaplandı.

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