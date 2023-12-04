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MİT'ten Suriye operasyonu! PKK’nın sözde ‘İHA’ sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten Suriye operasyonu! PKK’nın sözde ‘İHA’ sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/YPG’nin Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki teknik cihaz ve drone sorumlusu olan 'Akif Amed' kod adlı Bager Öndeş'i, Suriye’de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Bager Öndeş, üniversitede matematik eğitimi alması sebebiyle teknik konularda uzmandı. Öndeş, Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG’nin teknik cihaz ve drone sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi. Örgütün özellikle Batılı ülkelerden temin ettiği droneları geliştiriyordu. Geliştirdiği bu araçlarla güvenlik güçlerimize ve ÖSO/SMO’ya karşı eylemler düzenlediği için MİT’in hedef listesindeydi.

Kritik operasyon

Tel Rıfat alanındaki örgüt sorumluları arasında yer alan Bager Öndeş, MİT’in yürüttüğü hassas çalışma neticesinde tespit edilerek adım adım takip edildi. Sahadan alınan anlık istihbaratla operasyon için en doğru zaman belirlendi. MİT, Bager Öndeş’i başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Akif Amed Kod Bager Öndeş kimdir? 

Bager Öndeş, 2013’te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Kandil’de silahlı eğitim aldı. Kandil’de yürüttüğü silahlı faaliyetlerin akabinde Suriye’ye geçti. Terörist Öndeş, Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde güvenlik güçlerimize karşı çatışmalara katıldı. Afrin’in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat’a kaçtı. Öndeş burada da güvenlik güçlerimize yönelik eylemlerine devam etti.

Öndeş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma” suçundan kayıtları bulunuyordu.

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