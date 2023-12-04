Bursa'da deprem oldu İstanbul başta birçok il sallandı! Balıkesir, Kocaeli'de panik! AFAD'dan açıklama var...

Marmara bölgesinde çok şiddetli deprem oldu. Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarındaki 5.1 şiddetindeki deprem Bursa ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İnsanlar panikle sokaklara kaçtı. Ardından 4.5 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "5 şiddetindeki bir deprem 30 tane 4 şiddetindeki depremin enerjisine eş gelir" dedi. Zemini kötü olan bölgeler depremi daha çok hissetti.

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Deprem fena vurdu. Marmara Denizi'nde Bursa'nın Mudanya açıklarında meydana gelen depremin şiddeti 5.1 olarak açıklandı. Saat 10.42'de meydana gelen deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Düzce başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İnsanlar panikle sokaklara kaçtı. Ardından şiddeti 4.5 ile 3 arasında değişin artçı depremler olmaya devam ediyor.

Peş peşe artçı depremler oluyor

AFAD saat 10.42'deki depremin derinliğini 8,98 kilometre olarak açıkladı. Ardından 4.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.9 olarak duyurdu. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı meydana gelmedi. Ardından 4.5'ten başlamak üzere peş peşe artçı depremler yaşandı.

Marmara beşik gibi sallanıyor! AFAD açıkladı

5.1 şiddetindeki depremin ardından 4.5 şiddetinde ikinci bir deprem daha olduğunu duyuran AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun depreme canlı yayında yakalandı.

Ali Yerlikaya: Saha çalışmaları başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "#Marmara Denizi #Gemlik Açıklarında 5,1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Aktaş: Yıkım haberi almadık...

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada "Şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir şey yok. Fabrikaları boşaltan ve evlerinden çıkan vatandaşlarımız oldu. Şu ana kadar olumsuz bir durum ile karşılaşmadık. Yıkım haberi almadık. AFAD ekiplerinin tespit çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirdik." dedi.

30 tane 4 büyüklüğündeki depreme eşit

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bursa merkezli depremle ilgili şunları söyledi:

- Gemlik'ten geçen, İznik Gölü'nün güneyinden geçen bir fay zonu daha var. Buradaki depremler de büyük depremler üretebilir. Hangi zemin üzerinde ve nasıl bir binada olduğunuz önemli. Uzakta olduğunuz zaman hissetmeyeceksiniz diye bir şey yok. Nitekim, çok da uzak değil.

- 5 büyüklüğündeki bir deprem, yaklaşık 30 tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine eş gelir. Dolayısıyla zemin de kötüyse Gemlik'tekiler fena hissetmişlerdir. 5 büyüklüğündeki depremin daha büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil. Sosyal medyada bilgi kirliliği yayılıyor.