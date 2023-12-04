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Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı: Bursa depremi 30 tane 4 şiddetindeki depreme eşit

Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı: Bursa depremi 30 tane 4 şiddetindeki depreme eşit

BURSA merkezli deprem Bursa ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde çok fena hissedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "5 şiddetindeki bir deprem 30 tane 4 şiddetindeki depremin enerjisine eş gelir" deyip ekledi: "Zemini kötü olan bölgeler depremi daha çok hissetti."

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Deprem fena salladı. Marmara Denizi'nde Bursa'nın Mudanya açıklarında meydana gelen depremin şiddeti 5.1 olarak açıklandı. Saat 10.42'de meydana gelen deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Düzce başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. İnsanlar panikle sokaklara kaçtı.  Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bursa merkezli depremle ilgili şunları söyledi: 

Daha büyük depremler üretebilir

- Gemlik'ten geçen, İznik Gölü'nün güneyinden geçen bir fay zonu daha var. Buradaki depremler de büyük depremler üretebilir. Hangi zemin üzerinde ve nasıl bir binada olduğunuz önemli. Uzakta olduğunuz zaman hissetmeyeceksiniz diye bir şey yok. Nitekim, çok da uzak değil.

30 tane 4 şiddetindeki depreme eş!

- 5 büyüklüğündeki bir deprem, yaklaşık 30 tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine eş gelir. Dolayısıyla zemin de kötüyse Gemlik'tekiler fena hissetmişlerdir. 5 büyüklüğündeki depremin daha büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil. Sosyal medyada bilgi kirliliği yayılıyor.

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