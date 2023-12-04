BIST 7.999
DOLAR 28,89
EURO 31,41
ALTIN 1.918,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kurt saldırısı kamerada! Aç kaldığı için köye inen kurt kazı kaptı!

Kars'ın Selim ilçesinde aç kaldığı için köye inen kurdun, kazlara saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Abone ol

Kentte kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları kırsalda yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Yiyecek bulmak için Karahamza köyüne inen bir kurt, Ahmet Demirci'nin evinin önünde gezinen kazlara saldırdı.

Bir kazı yakalayan kurt, avıyla yerleşim yerinin dışına kaçtı. Kurdun kaz avı, köydeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Çiftçi Ahmet Demirci, AA muhabirine, böyle bir durumu ilk defa gördüğünü söyledi.

Evden dışarıyı seyrettikleri sırada kurdun kazlara saldırdığını ifade eden Demirci, şöyle konuştu:

"Gündüz öğle vaktiydi. Kurt geldi, anaç dediğimiz ilkbaharda yumurtlaması için bıraktığımız kazı alıp dağa götürdü. Üç tane kurttu, biri pusu attı ikisi arkadaydı. Biz camdan dışarıyı izliyorduk, o anda görünce babam peşine koştu ama fayda etmedi. Kazı aldı dağa götürdü. Güvenlik kameralarında görüntüleri takip ettik, yani üç kurt gelmiş."

ÖNCEKİ HABERLER
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! O terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! O terörist etkisiz hale getirildi
İYİ Parti'nin kurucular kurulu üyesi istifa etti: "Kendilerini dev aynasında gören..."
İYİ Parti'nin kurucular kurulu üyesi istifa etti: "Kendilerini dev aynasında gören..."
Bursa'da deprem oldu İstanbul başta birçok il sallandı! Balıkesir, Kocaeli'de panik! AFAD'dan açıklama var...
Bursa'da deprem oldu İstanbul başta birçok il sallandı! Balıkesir, Kocaeli'de panik! AFAD'dan açıklama var...
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zammında üst sınır belli oldu
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zammında üst sınır belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor! Hangi maç saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor! Hangi maç saat kaçta?
Manchester City Tottenham düellosunda 6 gol! Hakemin kararı konuşuluyor
Manchester City Tottenham düellosunda 6 gol! Hakemin kararı konuşuluyor
Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da hava çok soğuk!
Erzurum, Ardahan, Kars, Tunceli ve Ağrı'da hava çok soğuk!
Fırtına etkili oldu! Feribot seferlerinde iptaller: Duyuru yapıldı
Fırtına etkili oldu! Feribot seferlerinde iptaller: Duyuru yapıldı
Fenerbahçe Alagöz Holding, yarın Valencia'ya konuk olacak
Fenerbahçe Alagöz Holding, yarın Valencia'ya konuk olacak
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı!
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı!
Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı
Petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı
Hakan Çalhanoğlu füzeyi yolladı İnter Napoli'yi farklı geçti
Hakan Çalhanoğlu füzeyi yolladı İnter Napoli'yi farklı geçti