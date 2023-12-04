İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 5.1'lik Marmara depremiyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara denizi Gemlik Körfezi merkezli 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." dedi.

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Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 8,98 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir." bilgisini veren Yerlikaya, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini sundu.

Yerlikaya, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada da Marmara Denizi Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 ve 4,5 büyüklüklerindeki depremler sonucu ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.