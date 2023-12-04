Torunlar Grubu, AKCEZ'in yüzde 50'sini satın aldı!

Torunlar Grubu, 2022'de imzalanan satın alma sözleşmesi çerçevesinde gerekli izinleri alarak, AKCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Çek enerji şirketi ČEZ Group'a (CEZ) ait yüzde 50 payını devraldı.

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Başkentgaz'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım ve perakende alanındaki ilk yatırımını gerçekleştiren Torunlar Grubu, Akkök Holding ortaklığıyla Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da 2 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtım ve satış hizmeti sunacak.

Torunlar Grubu, hisse devrinin tamamlanması ile elektrik dağıtım hizmeti sunan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), elektrik satış hizmeti sunan Sakarya Elektrik Perakende Satış AŞ (SEPAŞ) ve tamamlayıcı ürün ve hizmetler sunan SEPAŞ Akıllı Çözümler AŞ'yi bünyesinde bulunduran AKCEZ'de, Akkök Holding'in eşit ortağı olarak yer alacak.

Öte yandan, 2009'da özelleştirilen SEDAŞ, işletmesini üstlendiği 60 bin kilometrelik dağıtım ağı ile 2 milyonu aşkın aboneye elektrik dağıtımı hizmeti sunuyor.

2013'te elektrik dağıtım ve satış şirketlerinin ayrıştırılması sonucu kurulan SEPAŞ, Türkiye genelinde elektrik satışı gerçekleştiriyor. SEPAŞ Akıllı Çözümler AŞ ise enerji çözümleri ve danışmanlığı hizmetinin yanı sıra katma değerli ürün ve hizmetler sunuyor.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Torunlar Enerji ve Başkentgaz İcra Kurulu Başkanı Yunus Emre Torun, şunları kaydetti:

"Başkentgaz ile doğal gaz dağıtım sektöründe edindiğimiz bilgi birikimi ve memnuniyet odaklı hizmet anlayışımızı bu ortaklık ile elektrik dağıtım sektörüne de taşımanın heyecanı içindeyiz. Türkiye'nin en büyük sanayi gruplarından biri olan Akkök Holding ile birlikte dağıtım bölgemiz olan Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'da büyük sanayi, sağlık ve kamu kuruluşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 4 milyon kişiye elektrik tedarik hizmeti sunacağız. Öncelikli hedefimiz her zaman, sektörün hizmet standartlarını daha da yükseltmek ve abonelerimize kesintisiz, güvenli ve yenilikçi hizmet sunma yaklaşımına katkıda bulunmak olacak."