BIST 8.021
DOLAR 28,89
EURO 31,46
ALTIN 1.922,42
HABER /  GÜNCEL

HEDEP yerel seçim kararını açıkladı! İttifak yapacaklar mı?

HEDEP yerel seçim kararını açıkladı! İttifak yapacaklar mı?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün başlayan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair açıklamalarda bulundu.

Abone ol

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ne ilişkin konuştu. Oruç, seçim ittifaklarının demokratik bir zeminde açık ve şeffaf şekilde yapılması halinde ittifakta olacaklarını belirtti.

Doğan, partinin her yerde aday çıkarma önerisinin MYK toplantısında tartışıldığını aktararak, “Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar PM’de değerlendirilecek. Daha önce birinci ve ikinci parti olduğumuz yerlerde aday adayı başvurularımızın 27 Kasım’da başladığını ve 10 Aralık’a kadar süreceğini açıklamıştık. Batı illerinde de komisyonlarımız kuruldu. Aday adayı başvurularını almaya başladık. Yani Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarımızla girmek için hazırlıklarımız tamamlandı” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi: Böyle bir yapının barışı getirmesi mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi: Böyle bir yapının barışı getirmesi mümkün değil
İsrail, Mescid-i Aksa İmamı'nın evini yıkmak için 'tahliye" kararı çıkardı
İsrail, Mescid-i Aksa İmamı'nın evini yıkmak için 'tahliye" kararı çıkardı
"Biyoyazıcı" ile yapay kulak zarı ve gırtlak yaması ürettiler
"Biyoyazıcı" ile yapay kulak zarı ve gırtlak yaması ürettiler
Viking gemisi Saga Farmann İstanbul'da "kışlayacak"
Viking gemisi Saga Farmann İstanbul'da "kışlayacak"
Mars'ta şaşırtan yeni keşif! 10 metre derinlikteki gizem ortaya çıktı
Mars'ta şaşırtan yeni keşif! 10 metre derinlikteki gizem ortaya çıktı
Yapay zeka "otizm" tanısına başladı!
Yapay zeka "otizm" tanısına başladı!
Mesleğine dönen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
Mesleğine dönen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
Torunlar Grubu, AKCEZ'in yüzde 50'sini satın aldı!
Torunlar Grubu, AKCEZ'in yüzde 50'sini satın aldı!
MİT'ten Suriye operasyonu! PKK’nın sözde ‘İHA’ sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye operasyonu! PKK’nın sözde ‘İHA’ sorumlusu etkisiz hale getirildi
Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı: Bursa depremi 30 tane 4 şiddetindeki depreme eşit
Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı: Bursa depremi 30 tane 4 şiddetindeki depreme eşit
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 5.1'lik Marmara depremiyle ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 5.1'lik Marmara depremiyle ilgili açıklama
Lexus, tam elektrikli otomobillerini tanıttı!
Lexus, tam elektrikli otomobillerini tanıttı!