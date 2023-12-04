Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi: Böyle bir yapının barışı getirmesi mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSEDAK 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'na katıldı. Erdoğan, "Gazze kasabı (Netanyahu) meselenin Gazze ya da Ramallah olmadığını kameralar önünde ifşa etti. Gazze'yi ve Filistin'i savunmak demek Mekke'yi, Medine'yi İstanbul'u savunmak demektir. Yangının, acının, feryadın bizim ocağımıza ulaşmasını beklersek o yangın bir gün evimize gelecektir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'na katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, buradaki konuşmasının büyük bir bölümünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle...

"7 Ekim'den beri İsrail'in saldırılarına rağmen vatanına sahip çıkan Gazze'li kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. İsrail'in saldırılarına direnen Gazze'yi selamlıyorum.

İşgal edilmiş Filistin toprakları için sergileyeceğimiz işbirliği çok önemli. Sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarında 16 binin üzerinde Filistinli şehit oldu. 36 bin kişi yaralandı. Ölen her 3 kişiden 2'si çocuk, bebek ve kadınlardan oluşuyor.

İsrail'in saldırıları 1 Aralık'tan beri yeniden başladı. 16 binin üzerinde şehit verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazze'de şehit edilen 3 kişiden 2'sini çocuklar, bebekler ve kadınlar oluşturuyor.

"Batılı ülkeler İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor"

Batılı ülkeler İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor. Uluslararası basın kuruluşları öldürülen meslektaşları için tek cümle kuramıyor. Bunlar bize yıllarca demokrasi ve hukuk dersi vermişti. Basın özgürlüğünden bahseden bunlar değil miydi.

Gazze, küresel sistem açısından bir turnusol kağıdı işlevi gördü. Şahit olduklarımız batılı demokrasilerden küresel şirketlere birçok yapının gerçek yüzünü bize gösterdi.

BM'ye tepki

BM kurumsal olarak Gazze imtihanından başarısız çıktı. BM Genel Kurulu'nda 121 evet oyu ile kabul edilen karar kıymetli adımdı. Yapısı nedeniyle kadük kaldı. Akan kanın durmasında tesirli olamadı. Bu tablo bile 2 milyarlık Müslüman alemi olarak nasıl bir cendereye sıkıştırıldığımızı gösteriyor. Bir tarafta kan akmasın diyen 121 ülke diğer tarafta İsrail'e açık çek veren 3-5 ülke var. Böyle bir yapının ne barışı getirmesi ne de insanlığa umut getirmesi mümkün değil.

"Netanyahu Gazze kasabı olarak yargılanacak"

İsrail'in nükleer silahlar meselesinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. İsrail'in atom bombası var mı? Var. Sorarsan yok diyorlar. Biz bunun ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Netanyahu, bir savaş suçlusu olmanın ötesinde kesinlikle Gazze kasabı olarak aynen Miloseviç nasıl yargılandıysa bu da yargılanacaktır"

Gazze'nin yeniden imarı için hazırlıklara şimdiden başlamalıyız. Gazze bir Filistin toprağıdır, Gazze Filistinlilerindir ebediyen de öyle kalacaktır. İsrail'e bırakmamak hepimizin boynunun borcudur. Bunun aynı zamanda kendi toprak bütünlüğü için yapmalıyız. Yarın başka yerlere göz dikeceklerini iyi bilmiyoruz.

"Kameralar önünde ifşa etti"

Gazze kasabı meselenin Gazze ya da Ramallah olmadığını kameralar önünde ifşa etti. Gazze'yi ve Filistin'i savunmak demek Mekke'yi, Medine'yi İstanbul'u savunmak demektir. Yangının, acının, feryadın bizim ocağımıza ulaşmasını beklersek o yangın bir gün evimize gelecektir.

Filistin için çabalarımızı çok yönlü olarak sürdüreceğiz. 67 sınırlarında bir Filistin devletinin vücut bulmasının ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Barışa giden yol Filistin devletinin kuruluşundan geçmektedir.

Kur'an'a saldırılara tepki

Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı 500'ün üzerinde İslam karşıtı saldırı gerçekleşti. İslam düşmanlığı batı toplumlarında veba gibi yayılırken hiçbir önlem alınmıyor. Alçakça eylemler düşünce özgürlüğü kisvesinde mazur görülüyor.

Burada asıl amaç Müslümanları kışkırtarak 85 yıl öncesi gibi Müslüman sorunu oluşturmaktır. Bizi çekmek istedikleri tuzağa düşmeyeceğiz. Ortak hareket etmemiz önemli. Uluslararası platformları kullanarak nefret suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.