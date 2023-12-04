AK Partili Yavuz'dan yerel seçim açıklaması: MHP ile kararın netleştiği noktadayız

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlere ilişkin partisinin son çalışmalarını CNN Türk canlı yayınında aktardı. Yavuz, "MHP ile kararın netleştiği noktadayız. Kampanya sürecindeki duruma bakarak yeni durum değerlendirmesi yapılabilir. Bütün büyükşehirleri paket olarak düşündük. Daha sonra 51 şehri konuştuk." dedi.

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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yavuz yerel seçim hazırlıklarına ilişkin, 'MHP ile kararın netleştiği noktadayız. Bütün büyükşehirleri paket olarak düşündük.' ifadelerini kullandı.

AK Partili Yavuz'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomi kurmayları çok sıkı programın takipçileri olarak göreve devam ediyor. Belli trende geldikten sonra enflasyonun düşeceğini göreceğiz. Enflasyonun düşme trendinin görüleceği günlerin çok uzak olmadığını görüyorum.

Seçmen nakilleri durdu adeta. Usulsüz seçmen kayıtları olasın diye yapmıştık. Böyle bir birikme var. Bir yandan kurullar değişecek bir yandan da diğer kayıtlar yapılacak. Seçim takvimi içine denk geldiğinde 1 yıl uzasın dedik. Muhalefet partileri de çok soğuk bakmıyor. Hakim üyeler ve memur üyelere ilişkindir. Sadece bu seçime özel. Kura çekimi ile uğraşılmasın diye torba yasaya koyuldu. Anayasaya aykırı değil. Geçici madde bu seçime has. Kurullara ilişkin değişiklik sayılmaz.

"İşbirliği demiyoruz ittifak diyoruz"

İş birliği demiyoruz, ittifak diyoruz. İttifak kelimesi bize daha anlamlı. Terörle mücadelede güç birliğinin ne anlama geldiğini gördük. İstikrar bozulmadı, ittifakla yürüyor. MHP ile aynı noktadayız.

Seçimden sonra partilerin içinde sorgulamalar artacak demiştim. Bu böyle giderse, HDP masanın altından üstüne geçecek mi göreceğiz.

Memleket için ne daha hayırlı olur o noktadan hareket ediyoruz. İki genel başkan görüştüler. Kararın netleştiği noktadayız. Kampanya sürecindeki duruma bakarak yeni durum değerlendirmesi yapılabilir. Bütün büyükşehirleri paket olarak düşündük. Daha sonra 51 şehri konuştuk. 2019’un aynısı değil, 2009’un çok uzağında değiliz.

"MHP ile varılan nokta diğer iş birliklerini belirler"

İl sayısı veremeyiz üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. İletişim kanallarının açık olduğunu söyleyebilirim. İşin büyük bölümünü MHP ile görüşme alıyor. HÜDA-PAR Yeniden Refah ve BBP ile temasımız var. Çok zaman baskımız yok. MHP ile varılan nokta diğer iş birliklerini belirler. 20 Şubat’a kadar çalışmaların devam etmesi mümkün. Ocak’ın çok ötesine geçeceğini düşünmüyorum.

"İmamoğlu figürü asla aramıyoruz"

Hiç aramayacağımız bir aktör varsa İmamoğlu’dur. Millete hizmetkar olmayı siyasi başarı olarak görüyoruz. İmamoğlu’nun taş üstüne taş koymadığını millet biliyor. Böyle bir figür aramayız.

Önemli aktörlere bakarak İstanbul için karar verilecek. İsim anketlerine başlamadık. Aktörlerin hepsi çok önemli. En doğrusu nedir cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyet karar verecek. En güzel karar ortaya çıkacak.