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3 gün önce "Bursa'da deprem olacak" demişti! Japon deprem uzmanı bildi

3 gün önce "Bursa'da deprem olacak" demişti! Japon deprem uzmanı bildi

BURSA'nın Mudanya ilçesi merkezli 5.1 şiddetindeki deprem İstanbul başta olmak üzere birçok kentte paniğe neden oldu. Depremin ardından Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin, 3 gün önce Bursa ile ilgili yaptığı uyarı gündeme geldi.

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Marmara denizi beşik gibi sallanıyor. Saat 10.42'de Marmara Denizi'nde Bursa'nın Mudanya ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın yanı sıra Balıkesir gibi çevre illerle İstanbul ve İzmir'den de hissedildi. Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Artçı depremler sürüyor. 

Japon derem uzmanı 3 gün önce uyarmıştı

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınında Kaan Temaltaş'a dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle 4. bölgeye dikkat çeken Moriwaki, yaşanacak olası depremin Bursa civarında gerçekleşebileceğini söylemişti.

Nokta atışı depremin olacağı yeri söyledi

Moriwaki, hangi illerde deprem bekleniyor sorusuna "Marmara... Kuzey Anadolu fay hattı İzmit'ten sonra kuzey ve güney kolu var. Güney kolunda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir. Kuzey kolu ise adalardan biraz gidiyor ve 1912'de bu Çanakkale'de kırıldı, boşluk var" yanıtını vermişti.

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