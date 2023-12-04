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Araç sahipleri dikkat! Trafikte bunu yapan yandı! İşte trafik cezaları

Araç sahipleri dikkat! Trafikte bunu yapan yandı! İşte trafik cezaları

Araç sahipleri trafikte bunu yapan yaparsa yüklü cezalarla karşı karşıya kalacak. İşte 2024 trafik cezaları...

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2024 yılında trafikte kurallara uymayanlara daha yüksek cezalar uygulanacak. Yeni düzenlemelerle hız sınırı aşımı, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve alkollü araç kullanma gibi kural ihlalleri için sürücüler rekor seviyede ceza ödeyecekler. Bu cezaların amacı, sürücüleri trafik kurallarına daha fazla riayet etmeye teşvik etmek.

Hız sınırlarını yüzde 50’den fazla aşan, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan ve alkollü araç kullanan sürücüler, trafik güvenliğini tehlikeye attıkları için en yüksek cezalarla karşı karşıya kalacaklar. Bu sürücüler, 4.064 Türk Lirası ceza ödemek zorunda kalacaklar. Alkollü araç kullanmanın cezası da ilk kez tespit edilen sürücüler için aynı miktar olarak belirlendi.

2024 yılında yürürlüğe girecek olan bu cezai düzenlemeler, sürücülerin trafiğe daha sorumlu ve bilinçli bir şekilde katılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Yapılacak yeni düzenlemelerle kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler için 951 TL, hız sınırlarını yüzde 10 ila 30 arasında aşan sürücüler için de aynı miktarlık bir ceza öngörülüyor.

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