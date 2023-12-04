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Dağda kaybolan 2 genç 10 saat sonra bulundu!

Dağda kaybolan 2 genç 10 saat sonra bulundu!

Denizli'de yürüyüş için gittikleri dağlık alanda kaybolan 2 genç, 10 saat sonra arama kurtarma ekiplerince bulundu.

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Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi sınırlarındaki Zeytin Yaylası'na yürüyüş için giden ve dönüş yolunu bulamayan K.K. (20) ile Afganistan uyruklu A.A. (22), 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak kaybolduklarını bildirdi.

AFAD, Arama Kurtarma Derneği ve Dağ Arama Kurtarma Derneği ekipleri, gençlerin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler yaklaşık 10 saat sonra, gençlere ulaştı. Sağlık kontrolleri yapılan gençler, ekiplerin yardımıyla şehir merkezine indirildi.

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