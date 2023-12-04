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Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen AK Partili Nuri Köşkdere partisinden istifa etti

Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen AK Partili Nuri Köşkdere partisinden istifa etti

Fon vurguncusu banka müdürü Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisinden ve görevinden istifa etti.

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Ünlü futbolcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, olaya ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Erzan'ın, "Yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden" dediği AK Parti Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere, partisi ve meclis üyeliğinden istifa etti.

AK Parti teşkilatının disiplin kuruluna sevk ettiği Köşkdere, bugün Çorlu Belediye Başkanlığı'na ilettiği dilekçesinde sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini yazdı.

Öte yandan Nuri Köşdere, parti teşkilatına gönderdiği dilekçeyle de partisinden istifa etti.

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