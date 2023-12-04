BIST 8.043
DOLAR 28,92
EURO 31,46
ALTIN 1.925,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Polisi fark edince yangın merdiveninden kaçmak istedi ama yakalandı!

Polisi fark edince yangın merdiveninden kaçmak istedi ama yakalandı!

Samsun'un Atakum ilçesinde evinin etrafında polis ekiplerini fark edince yangın merdiveninden kaçmaya çalışan firari hükümlü yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E'nin yakalanması için çalışma yapıldı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.E'nin Yenimahalle'de bir ikamette saklandığının tespit edilmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Bina çevresini saran ekipleri fark eden H.E, yangın merdivenine çıkarak kaçmaya çalıştığı esnada polisler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan H.E'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurdu!
8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurdu!
MHP'den yerel seçimler için aday hamlesi
MHP'den yerel seçimler için aday hamlesi
C Takımı 16 Şubat’ta gösterime giriyor!
C Takımı 16 Şubat’ta gösterime giriyor!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!
Altında yeni rekor gram altın ne kadar oldu? İslam Memiş'ten 'son fırsat' uyarısı
Altında yeni rekor gram altın ne kadar oldu? İslam Memiş'ten 'son fırsat' uyarısı
İspanya ile İsrail arasında Gazze krizi! İspanya Başbakanı Sanchez'den yeni açıklama
İspanya ile İsrail arasında Gazze krizi! İspanya Başbakanı Sanchez'den yeni açıklama
İsrail'den küstah tehdit! Türkiye'deki Hamas üyelerini de ortadan kaldıracağız
İsrail'den küstah tehdit! Türkiye'deki Hamas üyelerini de ortadan kaldıracağız
Dağda kaybolan 2 genç 10 saat sonra bulundu!
Dağda kaybolan 2 genç 10 saat sonra bulundu!
Saka kuşu avlayan kişiye 40 bin 816 lira ceza kesildi!
Saka kuşu avlayan kişiye 40 bin 816 lira ceza kesildi!
Araç sahipleri dikkat! Trafikte bunu yapan yandı! İşte trafik cezaları
Araç sahipleri dikkat! Trafikte bunu yapan yandı! İşte trafik cezaları
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Görme engelli yüzücü şampiyonluk peşinde! 40 altın madalyası var
Görme engelli yüzücü şampiyonluk peşinde! 40 altın madalyası var