Altında yeni rekor gram altın ne kadar oldu? İslam Memiş'ten 'son fırsat' uyarısı

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Yeni haftada da yükseliş tam gaz devam ediyor. Gram altında 1800'lü rakamlar geride kaldı. İşte altın piyasasında yaşananlar...

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Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1924 liradan tamamladı. Altının gramı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 1932 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 235 lira, Cumhuriyet altını ise 13 bin 195 liradan satılıyor.

Ons altın rekor kırdı

Bugün, 2 bin 145 doları aşarak rekor kıran altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 76 dolar seviyesinde bulunuyor.

İslam Memiş “Son fırsat” diyerek uyardı

Piyasa uzmanı İslam Memiş, tv100'de kaleme aldığı yazısında 2024 yılına girerken son fırsatlar için uyardı.

"2023’ün son ayı olan aralık ayını iyi değerlendirmek gerek. Çünkü 2024’ün son hazırlığı için son fırsatlar." ifadelerini kullanan Memiş şunları kaydetti:

"Ons altın: Bu hafta düşüş bekliyorum. Kademeli düşüşlerde takip edeceğim bant aralığı 1.920-1.902 dolar aralığı. Son fırsatlar olacağından yüzde 50, bin 920 dolar seviyesinden almak mantıklı.Riske girmeye gerek yok çünkü 2024 hedefim 2 bin 350 dolar.

Gram altın:Ons altın nedenli gram tarafında da bu hafta geri çekilme bekliyorum.Bin 920 lira seviyesi destek seviyesi.Dolar/TL nedenli fazla gerilemeyebilir.Elinde olan muhafaza etmeli, almayanlar da bu haftayı değerlendirmeli.

Bu hafta dolar endeksi 104 denemesi yapacağından, dolar karşısındaki enstrümanlarda geri çekilmeler olur."