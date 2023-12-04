Baykar küresel savunma liginde! Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine girdi!

SIPRI verilerine göre, dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firması arasında yüzde 94'le gelirini en fazla artıran Baykar, 76. sırada listede yer aldı.

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Baykar, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihracatı ile "dünyanın en büyük 100 savunma sanayi" firması listesine adım attı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2022 gelirlerine göre küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firması listesine 4 Türk firması girdi.

Türk savunma sanayisi bünyesinde insansız hava araçları üreten Baykar, özellikle son yıllarda yakaladığı ihracat başarılarıyla bu alanda adından söz ettirdi.

Önceki yıllarda savunma sanayisi harcamalarına ilişkin listelere girebilecek rakamlara ulaşan ancak bu çalışmalara katılmayan Baykar, SIPRI'nin 2022 yılına ilişkin çalışmasıyla ilk kez uluslararası bir listede görünür oldu. Baykar, 2022 yılında gelirlerini önceki yıla göre yüzde 94 artırdı ve 1 milyar 420 milyon dolarla 76. sırada listeye güçlü bir giriş yaptı. Baykar, ilk 100 firma arasında satış gelirinin en fazla artıran firma olarak dikkati çekti.

Öz kaynakla yola çıktı, ihracatla büyüdü

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten şirketin, 2003 yılında İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren attığı adımlarla bugün sınıfında dünyanın en iyi insansız sistemlerine imza attığını söyledi.

Bayraktar TB2 SİHA için 32, Bayraktar AKINCI TİHA için 8 ülkeyle olmak üzere bugüne kadar 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladıklarını belirten Bayraktar, yüzlerce milli insansız hava aracının görev yaptıkları ülkelerin güvenliğine katkı sağladığını ifade etti.

Bu başarıları 2021 ve 2022 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri olarak taçlandırdıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Baykar başlangıçtan bugüne kadar tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüttü. Bu aşamada ihracattan elde ettiğimiz geliri de tamamen yatırım ve projelerimize kaynak olarak kullanıyoruz. Baykar'ın İHA sistemleri AR-GE sürecinin başlangıcından 2022'ye kadar olan süreçte elde ettiği gelirlerin yaklaşık yüzde 70'i ihracattan geldi. 2022 yılında ise satışların yüzde 85'i ihracattan kaynaklandı. 2023 yılında ise ihracat gelirinin toplam satışlar içerisinde yüzde 90'dan fazla olmasını bekliyoruz.

Baykar olarak yıllar içinde ihracat sürecinde önemli seviyede artış sağladık. 2020'de sadece 2 ülkeye ihracat yaptık. 2021'de ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı 7'ye, 2022 yılında ise 19 ülkeye çıktı. Ayrıca 2022'de 25 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladık. 2022'de yapılan ihracatın tamamı Bayraktar TB2 SİHA sisteminden oluştu. Baykar'ı büyüten unsur ihracatın artışı oldu. Bayraktar AKINCI TİHA sisteminin ihracatı ise 2023 yılından itibaren başladı. İhracat tarafında daha da güçlenerek ilerleyeceğiz. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA'nın seri üretime başlamasının ardından ihracat rakamlarımızın daha da artacağını öngörüyoruz."

"Dünyanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz"

Bayraktar TB2 SİHA gibi paradigma değiştiren tek bir ürünle Türkiye'nin en büyük savunma ve havacılık ihracatına imza attıklarına işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başarının sırrı teknolojik odaklanmada. Bayraktar TB2 SİHA gibi yüksek teknolojiye sahip tek bir ürünü dünyanın en iyisi olacak şekilde geliştirerek başarı sağlıyoruz. Onlarca vasat seviye ürün yapacağımıza sadece bir tane niş ürüne odaklanarak dünyanın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Muharebe sahasında oyun değiştiren insansız sistemlerimiz dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firması listesinde de taşları yerinden oynatıyor. Bu başarıyı yeni platformlarımızla daha ileri noktalara taşıyacağız.

Özellikle son yıllarda kaynağımızı büyük oranda AR-GE yatırımlarına ayırmamız büyümemizde önemli rol oynadı. 2022 yılında Baykar olarak yaptığımız yatırım ve AR-GE harcamaları 250 milyon doları buldu. Tesis ve ekipman yatırımları ile üretim kapasitesini yüzde 50 oranında artırdık. Artan filo stoğu ile birlikte servis ve lojistik hizmet gelirlerinde artış yaşandı. Bunlara paralel olarak personel sayımız da yüzde 70 oranında büyüdü. Bugün itibariyle 4 binin üzerinde AR-GE ve üretim personelimiz var. Bu rakam 2022 yılı başında 2 bin çalışan seviyesindeydi. Bununla beraber savunma sanayisinde dünyanın ilk 100 firması arasında en hızlı gelir artışına sahip savunma sanayi firması haline geldik.

SIPRI listesine giren 4 Türk savunma şirketindeki büyüme, yüksek teknoloji geliştirmeyi odak alan ekosistemimizin güçlü bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Listede 4 şirket görebilirsiniz ancak bu şirketlerin tedarikçisi olan yüzlerce yerli firma sayesinde kritik alt sistem üretiminde de önemli kabiliyetler kazanılıyor. Türk savunma sanayisi elde ettiği tecrübe ve birikimle dünya çapında giderek daha önemli bir aktör haline geliyor."​​​​​​​