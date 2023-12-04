BIST 8.043
DOLAR 28,92
EURO 31,46
ALTIN 1.925,66
HABER /  GÜNCEL

Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması: 40 tane deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması: 40 tane deprem oldu

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, Bursa'nın Gemlik Körfezi bölgesinde meydana gelen 5,1 ve 4,5'lik depremleri değerlendirdi. Özener yaptığı açıklamada, Marmara'da 40 tane deprem olduğunu ifade ederek, "Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte." dedi.

Abone ol

Sabah 10:42 sıralarında Bursa'da meydana gelen ve İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi çevre illerden de hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı. Özellikle Bursa'da vatandaşlar deprem sonrası sokaklara çıktı. Depremden sonra Kandilli Rasathanesi Müdür Haluk Özener de önemli açıklamalarda bulundu.

Özener, bölgede 40’a yakın deprem meydana geldiğini vurgulayarak merkez üssünün aktif bir olduğunu ifade ederek, "Şu ana kadar 40 deprem oldu. Artçı depremlerin en büyüğü 3.8. Artçıların 9 tanesi 3'ün üzerinde. Marmara'da iki kol var. Bu bölge Marmara içerisinde aktif bir yer. Tarihsen dönem kayıtlarına baktığımızda bu bölgede daha önce de büyük depremler meydana geldi. Marmara'da bir deprem bekliyoruz ama bu Marmara'daki her depremin o deprem olduğu anlamına gelmesin. Marmara'da yaklaşık yılda 9 tane deprem meydana gelmekte."

2020 yılından bu yıl 15 Ağustos'a baktığımız zaman da Marmara bölgesinde 3 bin tane irili ufaklı deprem oldu. 2023 yılına bakarsak da Avşa-Balıkesir açıklarında 4.4'lük depremler yaşadık, dediğim gibi bölge sismik olarak aktif bir bölge.

Söz alan Doçent Doktor Doğan Kalafat ise yaptığı açıklamada;

"Deprem mekanizması, beklendiği gibi aslında Kuzey Anadolu fay zonunun biliyorsunuz 2 tane ana kolu var bir tanesi kuzey kol, Silivri açıklarından Tekirdağ açıklarına oradan da Saros Körfezi'ne uzanan ara kol, diğeri ise Gemlik Körfezi'ne giren güney kol. Bu depremin özelliği bize şunu veriyor, bildiğiniz gibi her iki kol da aslında zon içerisinde bu deprem küçük bir yırtılma sonucunda meydana gelmiş olarak değerlendirebiliriz. Dolayısı ile bunun Kuzey Anadolu fayı ile direkt olarka ilişkisi yoktur. Olumlu olarak değerlendiriyoruz, burada bizi endişeye sürüklemeyen en nemli kriter ise ana deprem sonucunda artçı depremlerin zaman içerisinde dağılımıdır, bu sismoloji açısından önemlidir. Bu depremin artçılarının olması da normaldir. Depremler bir doğa olayıdır, o yüzden de bu bölgede ortalama 3 veya 4 tane deprem mutlaka her yıl olur, bu da bu yılın bize en son Marmara'da olan deprem olarak değerlendirebiliriz." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı!
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı!
İsrail askerleri Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri'nin evini bastı
İsrail askerleri Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri'nin evini bastı
Baykar küresel savunma liginde! Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine girdi!
Baykar küresel savunma liginde! Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine girdi!
İYİ Parti karar için toplandı! CHP ile işbirliği yapılacak mı? GİK sonrası açıklama yapılacak
İYİ Parti karar için toplandı! CHP ile işbirliği yapılacak mı? GİK sonrası açıklama yapılacak
Marmara depreminin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldi! Bakan Ali Yerlikaya: 2 kişi merdivenden düştü
Marmara depreminin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldi! Bakan Ali Yerlikaya: 2 kişi merdivenden düştü
Zincirleme trafik kazası! Ağrı-Van kara yolu kapandı
Zincirleme trafik kazası! Ağrı-Van kara yolu kapandı
Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen AK Partili Nuri Köşkdere partisinden istifa etti
Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen AK Partili Nuri Köşkdere partisinden istifa etti
Polisi fark edince yangın merdiveninden kaçmak istedi ama yakalandı!
Polisi fark edince yangın merdiveninden kaçmak istedi ama yakalandı!
8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurdu!
8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurdu!
MHP'den yerel seçimler için aday hamlesi
MHP'den yerel seçimler için aday hamlesi
C Takımı 16 Şubat’ta gösterime giriyor!
C Takımı 16 Şubat’ta gösterime giriyor!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!
Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi!