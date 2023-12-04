BIST 8.043
DOLAR 28,92
EURO 31,46
ALTIN 1.925,66
HABER /  GÜNCEL

TikTok rezilliği bitmiyor! Arkasını dönüp uzandı, yellendikçe hediye topladı

TikTok rezilliği bitmiyor! Arkasını dönüp uzandı, yellendikçe hediye topladı

Göğüs dekoltesi vererek para kazanan 'Laz Kızı' ve ilginç paylaşımlarıyla koca arayan 'Donsuz Kelly'nin ardından TikTok'taki son absürt video gündem oldu. Kameraya arkası dönük şekilde yatıp arada bir yellenmek dışında bir şey yapmayan kadına hediyeler atıldı.

Abone ol

Göğüs dekoltesi vererek para kazanan 'Laz Kızı' ve ilginç paylaşımlarıyla koca arayan 'Donsuz Kelly'nin ardından TikTok'taki son absürt video gündem oldu. Kameraya arkası dönük şekilde yatıp arada bir yellenmek dışında bir şey yapmayan kadına hediyeler atıldı.

Gün geçmiyor ki TikTok'ta birçok insanın anlam vermekte güçlük çektiği yeni görüntüler viral olmasın... Sosyal medyayı sarsan son video 'Masal' kullanıcı adlı kadından geldi.

TİKTOK'ta ilginç videolardan biri daha!

TikTok'ta geçtiğimiz günlerde göğüs dekoltesi vererek izleyicilerinden para toplayan 'Laz Kızı'nın ifadesi alınmıştı. Ardından ise kendine 'Donsuz Kelly' şeklinde bir kullanıcı adı tercih eden kadın gecelik giyip görüntü veren kadın çok konuşuldu.

'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly!' TikTok'ta şoke eden paylaşımlar

Arkasını dönüp uzandı, yellendikçe hediye topladı

Şimdiyse 'Masal'ın yellenerek hediye toplaması gündemde. Yine TikTok'ta yayın açan 'Masal', kameraya arkası dönük şekilde kanepeye uzandığı anlarda birçok izleyici topladı.

1200 kişinin takip ettiği yayında 'Masal'ın sık sık kaşındığı, ara sıra yellendiği görülüp duyuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri belli oldu
Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya'dan dikkat çeken çeken açıklama:Deprem olduktan 3-4 saniye sonra...
Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya'dan dikkat çeken çeken açıklama:Deprem olduktan 3-4 saniye sonra...
Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması: 40 tane deprem oldu
Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması: 40 tane deprem oldu
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı!
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı!
İsrail askerleri Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri'nin evini bastı
İsrail askerleri Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri'nin evini bastı
Baykar küresel savunma liginde! Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine girdi!
Baykar küresel savunma liginde! Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine girdi!
İYİ Parti karar için toplandı! CHP ile işbirliği yapılacak mı? GİK sonrası açıklama yapılacak
İYİ Parti karar için toplandı! CHP ile işbirliği yapılacak mı? GİK sonrası açıklama yapılacak
Marmara depreminin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldi! Bakan Ali Yerlikaya: 2 kişi merdivenden düştü
Marmara depreminin ardından 13 artçı sarsıntı meydana geldi! Bakan Ali Yerlikaya: 2 kişi merdivenden düştü
Zincirleme trafik kazası! Ağrı-Van kara yolu kapandı
Zincirleme trafik kazası! Ağrı-Van kara yolu kapandı
Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen AK Partili Nuri Köşkdere partisinden istifa etti
Seçil Erzan'ın ifadelerinde adı geçen AK Partili Nuri Köşkdere partisinden istifa etti
Polisi fark edince yangın merdiveninden kaçmak istedi ama yakalandı!
Polisi fark edince yangın merdiveninden kaçmak istedi ama yakalandı!
8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurdu!
8 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken annesini vurdu!