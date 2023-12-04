TikTok rezilliği bitmiyor! Arkasını dönüp uzandı, yellendikçe hediye topladı

Göğüs dekoltesi vererek para kazanan 'Laz Kızı' ve ilginç paylaşımlarıyla koca arayan 'Donsuz Kelly'nin ardından TikTok'taki son absürt video gündem oldu. Kameraya arkası dönük şekilde yatıp arada bir yellenmek dışında bir şey yapmayan kadına hediyeler atıldı.

Abone ol

Göğüs dekoltesi vererek para kazanan 'Laz Kızı' ve ilginç paylaşımlarıyla koca arayan 'Donsuz Kelly'nin ardından TikTok'taki son absürt video gündem oldu. Kameraya arkası dönük şekilde yatıp arada bir yellenmek dışında bir şey yapmayan kadına hediyeler atıldı.

Gün geçmiyor ki TikTok'ta birçok insanın anlam vermekte güçlük çektiği yeni görüntüler viral olmasın... Sosyal medyayı sarsan son video 'Masal' kullanıcı adlı kadından geldi.

TİKTOK'ta ilginç videolardan biri daha!

TikTok'ta geçtiğimiz günlerde göğüs dekoltesi vererek izleyicilerinden para toplayan 'Laz Kızı'nın ifadesi alınmıştı. Ardından ise kendine 'Donsuz Kelly' şeklinde bir kullanıcı adı tercih eden kadın gecelik giyip görüntü veren kadın çok konuşuldu.

'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly!' TikTok'ta şoke eden paylaşımlar

Arkasını dönüp uzandı, yellendikçe hediye topladı

Şimdiyse 'Masal'ın yellenerek hediye toplaması gündemde. Yine TikTok'ta yayın açan 'Masal', kameraya arkası dönük şekilde kanepeye uzandığı anlarda birçok izleyici topladı.

1200 kişinin takip ettiği yayında 'Masal'ın sık sık kaşındığı, ara sıra yellendiği görülüp duyuldu.