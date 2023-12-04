Kredi kartı kullananlar dikkat! O tarihte herkesten toplu kesinti yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı politika ile faiz alınan kararının bu ay kredi kartları için uygulanmayacağını açıklamıştı. Alınan yeni karara göre kasım ve aralık ayının faiz kararları o tarihte toplu olarak kesilecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aldığı kararla haziran ayında parasal sıkılaşma sürecini başlattı. Art arda 6 PPK toplantısında faiz artırımı kararı çıkarken politika faizler yüzde 40'a yükseltildi.

Merkez Bankası, beklentilerin üzerinde bir artırım kararı alarak piyasalarda sürpriz yaratan karardan dakikalar sonra yayımladığı kredi kartı tebliği ile kart borcu olanlara uyarılarda bulundu.

HalkTv'nin haberine göre; haziran ayında yüzde 1.36 seviyesinde olan kredi kartı akdi faizleri, alınan faiz artırım kararlarının ardından yüzde 3.71'e yükselirken, 1 Aralık itibarıyla 4.17'ye yükselmesi gereken kart faizleri Aralık ayında pas geçilecek.

TCMB, yayımladığı tebliğ ile bu ay bir defaya mahsus olmak üzere politika faizinde yaşanan artışın kredi kartı faizlerine yansıtılmayacağını belirtirken, PPK metninde aralık toplantısı için 250 baz puanlık artış sinyali verildi.TCMB, bu ay yapacağı yılın son PPK toplantısında aldığı faiz kararıyla birlikte kasım ve aralık ayında alınan PPK sonuçlarını kart faizleri için toplu şekilde yansıtacak.

Kredi kartı akdi faizleri 4.40 seviyesine yükselecek

Piyasaların beklentisi oranında 250 baz puanlık artışa gidilmesi halinde, toplamda 750 baz puanlık ekleme ile 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla kredi kartı akdi faizleri 4.40 seviyesine yükselecek.

Kart borcu olanlar zorlanacak

Kredili mevduat hesapları ve nakit avans işlemleri için uygulanacak faiz oranı ise aynı koşullar altında yüzde 5.16 olacak.

6 ay içerisinde kart faizlerini üç katın üzerinde artıran TCMB, dar gelirli vatandaşı zor durumda bırakırken, bu faiz oranlarına BSMV ve KKDF kesintilerinin de eklenmesiyle kart borcu olanlar için oldukça zor bir yıl başlangıcı yaşanacak.