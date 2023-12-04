İzmir'de kumar oynayan 84 kişiye para cezası!

İzmir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kumar oynadığı belirlenen 84 kişiye toplam 340 bin 620 lira ceza uygulandı.Abone ol
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasındaki işletmeleri denetledi.
Denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 84 kişiye toplam 340 bin 620 lira ceza kesildi. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı öne sürülen 2 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Ayrıca yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında da işlem yapıldı.