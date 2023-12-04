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Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı!

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı azaldı!

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, eylülde 75 milyar 7 milyon dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylül ayında önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 642 milyon dolar ve yükümlülükleri 2 milyar 198 milyon dolar azaldı. Bu kapsamda net döviz pozisyon açığı 556 milyon dolar azalarak 75 milyar 7 milyon dolara indi.

Varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla, 616 milyon dolar ve 19 milyon dolar artarken, mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 1 milyar 926 milyon dolar ve 351 milyon dolar azaldı.

Aynı dönemde, yükümlülük dağılımında ise ithalat borçları, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 985 milyon dolar, 903 milyon dolar ve 310 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, eylülde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler bir önceki aya göre 730 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 40 milyon dolar azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 496 milyon dolar ve uzun vadeli krediler 392 milyon dolar azaldı.

Eylülde kısa vadeli varlıklar 150 milyar 122 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 84 milyar 612 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 65 milyar 511 milyon dolarla bir önceki aya göre 1 milyar 492 milyon dolar geriledi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 34 düzeyinde gerçekleşti.

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