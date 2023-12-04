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Cinayet mi intihar mı? Evinde korkunç halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cinayet mi intihar mı? Evinde korkunç halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Eren Mahallesi'nde ikamet eden Sibel K. (25) ile sabah saatlerinde evine gelen erkek arkadaşı M.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Silah sesi duyan Sibel K'nin ev arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.

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