İYİ Parti karar için toplandı! CHP ile işbirliği yapılacak mı? GİK sonrası açıklama yapılacak

İYİ Parti'de 31 Mart seçimleri için karar günü. Daha önce seçimlere tek başına gireceğini açıklayan Meral Akşener, CHP lideri Özgür Özel'in teklifini bugün GİK'e soracak. Akşener, GİK öncesi Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle toplandı. Saat 15:00'te de GİK toplanacak. Partide kim ne diyor?..

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi. Akşener, CHP’nin yerel seçimlerde bölgesel iş birliği teklifini Genel İdare Kurulu ve parti kurmaylarıyla görüşüyor. İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı ise saat 15.00'te başlayacak.

'GİK'e sorup karar vereceğim' demişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçildikten sonra ilk kez ziyaret ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e 31 Mart seçimleri için seçim işbirliği önerisi götürmüştü. Akşener ise öneriyi GİK’in onayına sunacağını belirterek, “Biz, MHP’nin aksine, demokratik bir partiyiz. Geçmişte ‘masaya otur veya kalk’ diyen de GİK’ti. O yüzden GİK ne derse onu yapacağım” yanıtını vermişti.

İYİ Parti GİK saat 15:00'te toplanacak

İşbirliği kararının verileceği GİK toplantısı saat 15:00'te başlayacak. Akşener, İstanbul ve Ankara'da parti il teşkilatlarıyla toplantılar yapıp 'işbirliği yapalım mı?' diye sormuştu. Tolantılardan, Ankara ve İstanbul için işbirliği mesajı çıkmıştı. İYİ Parti kulislerinde, Akşener’in, “Tek başımıza seçimlere gireceğiz” şeklindeki kararını, GİK üyelerinin “sınırlı işbirliğine kapı açılması” yönündeki tercihi sonrasında “değiştirebileceği” konuşuluyor.

Koray Aydın işbirliğine karşı çıkıyor!

Akşener GİK toplantısı öncesi partisinin bazı kurmaylarıyla bir toplantı yaptı. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, işbirliğinin partiye zarar verebileceğini dile getirdi. İşbirliği istemeyenlerin tamamı mevcut söylem ile işbirliği yapılmasının tutarsızlık oluşturacağı ve kamuoyunda bunun geri tepeceği yönünde görüş belirttiler.

Cihan Paçacı dahil çoğunluktalar...

Toplantıda Cihan Paçacı’nın ise CHP ile işbirliği yapılması gerektiği yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Paçacı’nın muhalefetin ve İYİ Parti’nin genel durumunu da değerlendirerek bu sonuca vardığını açıkladığı öğrenildi. Toplantıda işbirliği isteyenlerin çoğunlukta olduğu belirtilirken Akşener’in yalnızca dinlemekle ve not almakla yetindiği dile getirildi.