Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Binicilik Federasyonu "Seyis eğitimi" için anlaştı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Türkiye Binicilik Federasyonu arasında "Seyis eğitimi" anlaşması imzalandı.

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirilen imza töreninde, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer ile diğer ilgililer hazır bulundu.

Rektör Köseoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak binicilik adına gençleri doğru metotlarla yetiştirmeyi ve çağın gereklerine uygun donanımlı bireyleri atçılık sektörüne kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Protokolün amacının Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde çalışan seyislere ileri seviye eğitim sağlamak olduğunu dile getiren Köseoğlu, "Proje, at ile ilgili güncel bakım, beslenme, eğitim ve sağlık bilgilerini aktarmayı, iş güvenliği ve sağlığı kapsamında belgeli seyisler yetiştirerek binicilik sporunda at refahını artırmayı ve başarıyı elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamlı projede güzide kurumlarımızı bir araya getiren Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Müdürü Öğretim Görevlisi Sayın Ali Ekber Ün hocamıza, başkanımız Hasan Engin Tuncer ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tuncer: "Görevlilerimize mesleki yeterlilik belgesi verebileceğiz"

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer de şöyle konuştu:

"Bu proje görevi aldığımız günden beri özellikle altyapı konularında düşündüğümüz konulardan birisiydi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile iş birliği yapma imkanımız doğdu. Gerçekten binicilik camiası adına önemli bir gün çünkü seyislerimizin mesleki yeterlilik belgeleri yoktu. Üniversitemiz sayesinde bu seyislerimize, nalbantlarımıza ve binicilik camiasındaki görevlilerimize mesleki yeterlilik belgesi verir hale geleceğiz. Proje için sayın rektörümüze ve kıymetli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun."