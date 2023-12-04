Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem için uyarmıştı! 4 bölgeye işaret etti

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin olası İstanbul depremiyle ilgili açıklamaları dikkat çekmişti. İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kocaeli'nde hissedilen depremin yaşandığı Bursa hattı ile ilgili Moriwaki bakın neler söylemişti...

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Marmara Denizi’nde, Gemlik Körfezi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Bursa’nın yanı sıra çevre illerle İstanbul ve İzmir’den de hissedildi. Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, CNN TÜRK canlı yayınında Kaan Temaltaş'a dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle 4. bölgeye dikkat çeken Moriwaki, yaşanacak olası depremin Bursa civarında gerçekleşebileceğini söylemişti. İşte Moriwaki'nin açıklamalarının tamamı:

Ben 32 senedir Türkiye'de çok deprem yok diye görüyordum. Ama 3 sene önce Silivri'de yıkımlar oldu. Elazığ'da 2 kere oldu. Elazığ'dan sonra Ege taraflarına gitti. Manisa, Muğla, İzmir... Daha sonra Kahramanmaraş ve Hatay. Bu 3 senede çok hareketli.

Hangi illerde büyük deprem bekliyor?

4 tane var. Birinci; Doğu Anadolu fay hattı, Elazığ, Maraş'tan Hatay'a. Türkiye her zaman domino taşı gibi. Kuzey Anadolu fay hattı da böyle. Doğu Anadolu fay hattı da aynı. O zaman bu Hatay'da sonra Suriye tarafında. Öbürü, Kıbrıs tarafına gidiyor, deniz tarafı içinde.

Denizin içinde deprem oluyorsa tsunami oluyor. Küçük depremler oluyorsa 1 metre, büyük depremler oluyorsa 3 metre diye söyleyebilirim. Deprem bittikten sonra biraz yukarıya gideceksiniz.

İkinci olarak; Elazığ'dan önce Bingöl. Muş, Bitlis, Van'a kadar.

Üçüncü; İzmir... Muğla'dan sonra İzmir'de deprem oldu. O depremi İzmir'in kendi fay hattı değil. Ege Denizi'ndeki adanın depremi. İzmir kendi fay hattını kırmadığı için gelebilir diye söylüyorum. Marmara'dan önce de gelebilir. Ama 7'den fazla beklemiyorum 6.5 gibi söylüyorum.

Dördüncü bölge olarak; Marmara... Kuzey Anadolu fay hattı İzmit'ten sonra kuzey ve güney kolu var. Güney kolunda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir. Kuzey kolu ise adalardan biraz gidiyor ve 1912'de bu Çanakkale'de kırıldı, boşluk var.

Olası İstanbul depreminin boyutu ne olur?

Kabaca söylüyorsak 8 tane ayrı ayrı fay hattı var. Silivri tarafı daha tehlikeli olabilir. Burada 6.8 olabilir. Bir kaç tane de 7 olabilir. Çok az ihtimal ama tamamen bir kerede kırıyorsa, bu en kötü senaryo, Erzincan depremi gibi 7.9 bir deprem olabilir. Bunun için hazır olmak lazım.