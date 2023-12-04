180 günde neler yaptı neler! İşte Ali Yerlikaya'nın karnesi: Kartel, Sibergöz, Kafes, Çember, Kahramanlar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevinde tam 6 ayı geride bıraktı. Yerlikaya sonrası Türkiye neredeyse her güne bir operasyonla uyandı. Kartel, Sibergöz, Kafes, Çember, Kahramanlar... Kimlere düzenlendi? Kimler yakalandı? İşte Ali Yerlikaya'nın 180 günlük karnesi...

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Haziran'da Süleyman Soylu'dan devraldığı makamında 180 günü geride bıraktı.

Soylu'nun agresif tavırları ve sert mizacının aksine daha yumuşak profil sergileyen Yerlikaya, muhalefet partilerinin hem sempatisini hem de desteğini kazandı.

İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde CHP, İYİ Parti ve TİP milletvekilleri, Ali Yerlikaya ve icraatlarından övgü ile bahsetti. Çetelerle mücadele başta olmak üzere Yerlikaya ve ekibinin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını açıkladı.

"Herkesin bir yoğurt yeme tarzı var"

Ali Yerlikaya, bazı vekillerin, kendisini Süleyman Soylu ile karşılaştırması sonrası ise dikkat çeken bir açıklama yaptı:

"Suçla mücadelede benden önceki dokuz bakanın ve benden sonra gelecek bakanların duruşları aynı olacak. Herkesin bir yoğurt yeme tarzı var, benimki de bu… Hiçbir zaman kasıtlı olarak bir insanı incitmedim. Burada üç kişi bir araya gelmiş, benim hemşerime ayar vermeye çalışıyorsa, helal kazancına şekil yapmaya çalışıyorsa onun yakasına yapışmak boynumuzun borcudur."

Görevinin dördüncü ayı dolmadan, temsil ettiği makamın binasına terör saldırısı düzenlenen Ali Yerlikaya'nın yoğurt yeme tarzı, Türkiye'nin suç ve suçlularla mücadelesine ne kadar katkı sağladı, sağlayacak?

Yerlikaya, İçişleri Bakanı olduktan sonra düzenlenen seri operasyonlar şöyle:

Kartel: Dilimize Fransızcadan geçmiş (cartel) ve ekonomi terimi olan kartel "başka kuruluş ve işletmelerin rekabetini tamamen ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla oluşturdukları dayanışma birliği" anlamına geliyor.

Daha çok Güney Amerika'daki uyuşturucu temelli suç örgütleri "kartel" olarak anılıyor. Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan ve bir şekilde Türkiye'ye kapağı atmış organize suç örgütü liderleri ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonlara Kartel adı veriliyor. Son zamanlarda çok sayıda yabancı patron yakalandı ve bu operasyona verilen isim oldukça popüler oldu:

Dritan Rexhep: Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca "kasten adam öldürme", "uyuşturucu ticareti", "insan kaçırma", "hürriyetten yoksun bırakma", "seyahat belgesinde sahtecilik", "silah ve mühimmat kaçakçılığı" suçlarından aranıyordu.

İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. İtalyan polisiyle yapılan istihbarat paylaşımı sonucu yeri belirlendi. 10 Kasım'da İstanbul Beylikdüzü'nde yakalandı.

Nenad Petrak: Güney Amerika’dan getirttiği kokain ile İspanya’da depoladığı esrarı Avrupa ülkelerinde satan uyuşturucu kartelinin bir numarası Hırvat asıllı Nenad Petrak, 18 Kasım'da İstanbul Üsküdar'da yakalandı.

Petrak'ın, geçen yıl nisan ayında arasının bozuk olduğu Hırvat suç dünyasının kıdemli figürlerinden Josip Cubelic’e düzenlenen başarısız suikast girişimi sonrası Türkiye'ye kaçtığı ortaya çıktı.

Christijan Palic: Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle iş birliği içerisinde, Güney Amerika'dan kokain getiren ve Mavi Bülten'le aranan Christijan Palic, İstanbul Beşiktaş'ta yakalandı.

Zehir taciri kartelin, Avrupa'da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika'daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi.

Sibergöz: İnternet üzerinden yasadışı kumar-bahis organizasyonlarını kapsıyor. Operasyonlar "yasadışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları kapsamında düzenleniyor. Bu isimle şimdiye kadar dokuz operasyon düzenlendi. Son operasyonda alt lig futbol oyuncuları da gözaltına alındı. Operasyonlarda elde edilen deliller başta Engin-Dilan Polat olmak üzere mercek altına alınan sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalara katkı sağlayacak veriler içeriyor.

Ülkenin dört bir yanından uyuşturucu fışkırıyor

Narkogüç: Uyuşturucu madde imal eden ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonlara Narkogüç adı veriliyor. Şimdiye kadar 38 kez düzenlenen bu operasyonlarda yüksek miktarlarda esrar, eroin, metamfetamin, skunk, bonzai, sentetik hap ele geçirildi. Operasyonlar, ülkenin dört bir yanından uyuşturucu fışkırdığını gösteriyor. 1 Aralık günü 48 kentte düzenlenen 38. operasyonda 4.6 tonu Van'da olmak üzere 6.1 ton esrar ele geçirildi.

Kahramanlar: 1 Ekim 2023 sabahı iki PKK'lı terörist, İçişleri Bakanlığı'na bombalı ve silahlı saldırı düzenledi. İki polis memuru yaralandı. Teröristlerden Hasan Oğuz üzerindeki bombanın patlaması sonucu öldü, diğer terörist Özkan Şahin ise güvenlik güçlerince öldürüldü. Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesinin üzerinden dört ay geçmişken meydana gelen saldırı sonrası Türkiye genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlara Kahramanlar adı verildi. Şimdiye kadar tam 32 kez düzenlendi.

Çember: 81 ilde, genellikle eş zamanlı olarak, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlara bu isim veriliyor. Cezaevi firarileri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunup teslim olmayanlar, suç işleyip kayıplara karışan şüpheliler vs... Çember operasyonlarının amacı firari suçluların sokaklarda gezmesini engellemek.

Mengene: Kahvehanelerde ya da dernek adı altında hizmet veren lokallere sık sık kumar-bahis baskınları düzenleniyor. Mengene adı verilen bu operasyonlarda ele geçirilen oyun makinelerine el konuluyor, kumar-bahis oynayan ve oynatanlara para cezası kesiliyor.

Mercek: Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlara Mercek adı veriliyor. İl jandarma ve il emniyet müdürlüklerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyon bu isimle şimdiye kadar altı kez düzenlendi. Yurt genelinde yapılan operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca-tüfek ve mermi ele geçirildi.

Kalkan: Göçmen kaçakçılığı yapan organizasyonları çökertmeyi ve Türkiye'ye kaçak giren yabancıları sınır dışı etmeyi amaçlayan operasyonlara verilen isim. Genellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde ya da sınır bölgelerinde düzenleniyor.

Zaza Doğan, Sarallar, Yolyemezler...

Kafes: Kafes adı verilen operasyonlarda Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren pek çok organize suç örgütü çökertildi. Şahinler, Bulutlar, Uzuner, Pelit, Bayğaralar, Zaza Doğan, Sarallar, Yolyemezler, Germiciler bu çetelerden bazıları. Avustralya merkezli silahlı suç örgütü Comanchero'nun lider kadrosunda yer alan Hakan Ayık da kasım ayında düzenlenen bir Kafes operasyonu kapsamında İstanbul'da yakalandı.

Kıskaç: Radikal dinci terör örgütü IŞİD ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminin mimarı FETÖ'ye yönelik operasyonlara Kıskaç adı veriliyor.

Çengel: Kaçak akaryakıt ve sahte-kaçak içki ticaretini önlemek için düzenlenen operasyonlara Çengel adı veriliyor.

Sis: Tütün ve sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlara veriliyor.