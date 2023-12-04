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Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 terör örgütü mensubu yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 terör örgütü mensubu yakalandı!

Edirne'de son bir haftada, yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan 6 terör örgütü üyesi yakalandı.

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Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması ile aranan şüphelilerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK üyesi 3, terör örgütü FETÖ üyesi 2 ve terör örgütü MLKP üyesi 1 kişiyi yakaladı.

Sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma girişiminde oldukları öğrenilen zanlıların gözaltı işlemleri sürüyor.

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