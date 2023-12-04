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Beşiktaş Kulübünde yeni başkan Hasan Arat ve yönetim mazbatasını ne zaman alacak?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş Kulübünde yeni başkan Hasan Arat ve yönetim mazbatasını ne zaman alacak?

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, yarın mazbatalarını alacak.

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Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri, yarın mazbatalarını alacak.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 11.00'de başlayacak.

Hasan Arat, siyah-beyazlı kulüpte dün gerçekleştirilen ve Serdal Adalı'ya karşı yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilmişti.

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