Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri! 2019'da sanki tapulu malını elinden aldık

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin dış kredi ile alacağı 300 yeni metrobüse Cumhurbaşkanlığı’ndan onay çıkmadığı için 2.3 milyar TL’lik öz kaynakla alınan 252 metrobüs aracının teslimatı tamamlandı. İmamoğlu "Bu ihtiras nedir? Sanki 2019’da İBB seçimini kazandığımız o seçimde, birisinin tapulu malını elinden aldık. Yok; bu senin vallahi tapulu malın değil" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kentin ulaşımı kapsamında 2 yıl içinde alınan ve kullanımda olan toplam 252 metrobüs için tören düzenlendi. Fatih'teki İETT Edirnekapı Garajı'nda düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerli firmaların da ilgi göstermesiyle 132'si 280, 120'si 200 yolcu kapasiteli, "Akia" ve "Otokar" marka 252 araç satın aldıklarını söyledi. Son parti otobüs teslimatlarının tamamlanması nedeniyle İETT Edirnekapı Garajı’nda tören düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı onayına takılan 300 metrobüs alımına dikkat çekti. İmamoğlu, şöyle konuştu:

Yüzde 40-45 fiyat farkı oluştu

- Göreve gelir gelmez ilk etapta tam 300 aracı temin edebileceğimizi ve bu yönde bir kredi teminini de önümüzü açabileceğini öngörmüştük. Çok hızlı, birkaç ayda, çok uygun koşullarda dış finansmanı da sağladık. O dönemdeki döviz kuruyla, bugünkü kurlar arasında yüzde 40-45 fiyat farkı oluştu. Ulusal ve uluslararası piyasaların yaratmış olduğu farktan bahsediyorum ve döviz bazında bir farktan bahsediyorum.

Cumhurbaşkanlığı imzalamadı

- Peki ne oldu? 300 araçlık otobüsü, acilen İBB Meclisi’ne taşıdık. Yaşlanmış bir filoyla karşı karşıyaydık. Sağ olsun, o dönemde İBB Meclisi de bu isteğimize oy birliğiyle oy birliğiyle ‘evet’ dedi. 300 araç alımını gerçekleştireceğimiz, kredisi hazır bir sürecin işletilmemesi adına, bunun imzasını Cumhurbaşkanlığı yerine getirmedi.

Daha pahalıya almak zorunda kaldık

Ekrem İmamoğlu “Bir imza. Bu imza ne biliyor musunuz? Bir kefalet değil bu, sadece bir onay, bilgi. Başka bir şey değil. Ve bunu imzalatamadık. 300 otobüsü o zaman alsaydık, çoktan o otobüsler şu anda hizmete girmişti. İhtiyacımız bitecek miydi? Bitmeyecekti. Yine alımlarımızı yapacaktık. Bu 252 aracın tamamını kendi yarattığımız öz kaynaklarımızla, paramızla aldık bu zor koşullarda. 252 aracı o gün alsaydık, daha avantajlı alacaktık. Ülkedeki döviz artışı ve bunun gibi birçok enflasyon ve diğer artışlarla ilgili uğradığımız zarar… Şimdi daha pahalıya almak zorunda kaldık” dedi.

İstanbul senin tapulu malın değil!

İmamoğlu şöyle devam etti:

- Bu bir ülkenin, bir milletin iyi anlaması gereken bir durumdur. Bir hizmet… Allah aşkına, bir tane açıklama yapılmadı buna. Yani bu niçin engellenir? Bu niçin imzalanmaz? Tek bir açıklama yapılmadı. Ne diyelim buna? Bu ihtiras nedir? Bu kıskançlık nedir? Sanki 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini kazandığımız o seçimde, birisinin tapulu malını elinden aldık. Yok; bu senin vallahi tapulu malın değil. 16 milyon insanın, 86 milyon memleketin insanının ortak olduğu bir maldır, bir vatan parçasıdır. Onun için; vallahi senin malın değil. Böyle davranamazsınız. Bunu yaptılar. Birçok olayda yaptılar.

Bu, milletimizin bütçesinin başarısıdır

- Ama yılmadık, yolumuza devam ettik ve bugün yerli firmaların da bu işe ilgi göstermesiyle, karşılıklı yaptığımız açık ihale süreciyle, verilen en uygun koşullarda fiyatlarla, İstanbul'umuza 132’si 280 yolcu kapasiteli, 120’si de 200 yolcu kapasiteli, Akia ve Otokar marka 252 aracımızı İstanbul'a kazandırdık ve milletimize metrobüs hattında, pırıl pırıl yepyeni otobüslerle yolculuk ve seyahat etme imkanı sağladık. Bu, milletimizin bütçesinin başarısıdır.