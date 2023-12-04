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Togg satışları Tesla'yı geride bıraktı

Togg satışları Tesla'yı geride bıraktı

Togg Kasım ayındaki hızlı teslimatıyla 2023 yılı satışları dikkate alındığında Tesla'yı geride bıraktı.

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Togg'un birikimli satışları Kasım ayında Tesla'yı geride bıraktı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Kasım ayında Togg'un aylık teslimatı 4 bin 401 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Tesla'nın aylık teslimatı 900 oldu.

2023 satışlarına bakıldığında ise Togg'un teslimatları 13 bin 572 olurken, Tesla satışları ise 11 bin 600 olarak kaydedildi.

Kasım'da BYD teslimatları 552 adet ile başladı. Bir diğer elektrikli marka olan Skywell'in 2023 birikimli satışları ise 2 bin 541 olarak gerçekleşti.

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