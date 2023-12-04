TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, 3 bilim insanına verilecek

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) bilim insanlarını teşvik ve takdir etmek amacıyla verdiği 2023 yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne 3 bilim insanı layık görüldü.

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TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde verilen TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ni alacak bilim insanları belirlendi.

Sağlık ve yaşam bilimleri ile fen ve mühendislik bilimleri olmak üzere 2 kategoride 3 bilim insanı ödül almaya hak kazandı.

Buna göre, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Süsal, organ nakline sağladığı katkılar sebebiyle sağlık ve yaşam bilimleri kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı da aynı kategoride ödül aldı. Durdağı, ilaç endüstrisine sağladığı katkılar nedeniyle ödül almaya hak kazandı.

Fen ve mühendislik bilimleri kategorisindeki ödülün ise yapay zeka alanındaki çalışmalarını enerji verimliliği ve sağlık konularına da uyarlayan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Merkezi Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa'ya verilmesi kararlaştırıldı.

Ödüllerin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek "TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne başvuruların yoğunluğunun bilim adına mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Ödül sahiplerinin her yıl olduğu gibi uzun ve titiz değerlendirmeler sonucunda belirlendiğini vurgulayan Şeker, Akademi Ödülü Madalyası'nın takdim edileceği bilim insanlarını, özgün, öncü ve çığır açıcı araştırmaları dolayısıyla tebrik etti.