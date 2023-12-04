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Yalı Çapkını'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı! Haberi ‘Felaket Tellalı’ duyurdu

Yalı Çapkını'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı! Haberi ‘Felaket Tellalı’ duyurdu

Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Ferit' karakteriyle isminden söz ettiren oyuncu Mert Ramazan Demir, dün gece düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'ne katılamayınca, dizinin yapımcısı oyuncunun rahatsız olduğunu açıkladı.

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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Ferit' karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Mert Ramazan Demir hastaneye kaldırıldı. ‘Felaket Tellalı’ lakabıyla tanınan Onur Akay, Demir'in sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Sağlık durumum iyi

Ünlü oyuncu beta enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin dünyasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın haberine göre, başarılı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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