Ayvalık'ta kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Ayvalık’ta Meteoroloji'ye göre metrekare başına 25-50 metreküp su düşen kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.



İlçe merkezinde 06 mevkiinde bir cadde ile bazı sokakların sular altında kaldığı Ayvalık'ta yarım saat süresince aralıksız olarak şiddetini arttıran yağış Şehit Üsteğmen Konuralp Özcan Caddesi’ni adeta göle çevirdi.

Ayvalık merkezde Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Âşıklar Köprüsü ve Macaron mevkiinde yağmur suları araçlara ve yaya geçişlerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular sürücüleri zorladı.

150 Evler Mahallesi’nde bir apartmanın kazan dairesini su basarken, ilçenin bazı bölgelerinde bodrum katlarındaki evlerin su baskını tehlikesi atlattığı öğrenildi.