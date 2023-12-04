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Cevdet Yılmaz'dan kasım ayı enflasyonuna ilişkin flaş açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan kasım ayı enflasyonuna ilişkin flaş açıklama

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadelenin karalılıkla devam etmesiyle birlikte açıklanan kasım ayı enflasyon gerçekleşmesi, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yıl sonu hedefimizle uyumludur." değerlendirmesinde bulundu.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜFE'deki değişimin Kasım 2023'te bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 oranında gerçekleştiğini belirtti.

"2026 yılında ise tek haneyi hedefliyoruz"

Enflasyonla mücadelede uyguladıkları para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün temmuzdan bu yana devam ettiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enflasyondaki düşüş çekirdek göstergelerde ise çok daha belirgindir. Çekirdek enflasyonun takibinde kullanılan 'C' endeksinde temmuz ayındaki artış yüzde 9,6'dan kasım ayında yüzde 1,96'ya gerilemiştir. Yıllık çekirdek enflasyon kasım ayında 69,89 ile yatay bir şekilde seyretmiştir. Enflasyonla mücadelenin karalılıkla devam etmesiyle birlikte açıklanan kasım ayı enflasyon gerçekleşmesi, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yıl sonu hedefimizle uyumludur. Enflasyonda gelecek yıl ortasından itibaren yıllık bazda belirgin düşüş, 2026 yılında ise tek haneyi hedefliyoruz. Enflasyonun düştüğü ortamda ise istikrar içinde, büyüme ve kalıcı sosyal refah konusunda güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

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