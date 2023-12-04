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Nicolas Pepe'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Nicolas Pepe'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Nicolas Pepe'nin sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edilen Pepe'nin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Trabzonspor, Kayserispor maçında sakatlanan Nicolas Pepe'nin sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Son haftalardaki performansıyla göz dolduran Pepe'nin sakatlığı nedeniyle 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyor.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Nicolas Pepe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın Mondihome Kayserispor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Nicolas Pepe'nin bugün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring grubu) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."

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