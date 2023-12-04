İYİ Parti CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifini reddetti

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen İYİ Parti lideri Meral Akşener, olası iş birliği kararı için İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı Toplantısı'nı işaret etmişti. Bugün toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifine ret cevabı verdi. .

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İYİ Partinin Başkanlık Divanı Toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yerel seçimlerde CHP ile ittifak konusu masaya yatırıldı. İYİ Parti, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti.

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, partinin genel merkez ek binasında yapılan Başkanlık Divanı Toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya, başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra İYİ Parti milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.

Seçime tek başımıza gireceğiz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, GİK toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

Hür ve müstakil olarak yerel seçimlere gireceklerini söyleyen Zorlu, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın, ülkemizi karanlığa sürükleyen bu muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya ve fakat milli mukaddesatımıza, milletimizin üçüncü yol çağrısına sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz. İYİ Parti olarak, 2024 Yerel Seçimleri’ne ‘hür ve müstakil’ olarak yani Genel Başkanımızın dediği gibi özü başımıza gideceğiz. Seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkacağız ve ‘İyi belediyecilik’ parolasıyla milletimize hizmet edeceğiz” dedi.

Kürşad Zorlu, oylama sonucunu paylaşmadı.

Chp'nin teklifini reddettiler

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Partiye yönelik yerel seçimde iş birliği teklifi görüşüldü. Kurmaylar, Akşener'e bu konudaki görüşlerini bildirdi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu, oy çokluğuyla aldığı kararla CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifini reddetti.

Özgür Özel ile Akşener görüşmüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 30 Kasım Perşembe günü, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmişti. Heyetler arasındaki görüşme 1 saat 15 dakika sürerken, iki genel başkanın kısa süreli baş başa değerlendirmede bulunduğu belirtilmişti. Yapılan görüşme sonrası Özel ve Akşener basın mensuplarına açıklamada bulunmuştu. Akşener ittifak konusuna ilişkin, "Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.

Zafer Partisi ittifak teklifi yapmıştı

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz çarşamba günü Akşener'e ittifak teklifi yaparak, "AK Parti ve CHP merkezli siyaset yapılanmasını Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sarsılmaz bir inanç temelinde kurulacak Zafer Partisi-İYİ Parti ittifakı etrafında oluşacak büyük bir vatansever, Atatürkçü, Türk milliyetçisi seçmen gücünün yaratacağı sinerji ile dağıtarak mevcut ikili kutuplaşmayı kıralım." demişti.