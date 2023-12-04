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Miguel Crespo, Sivasspor maçına devam edemedi!

Miguel Crespo, Sivasspor maçına devam edemedi!

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u ağırladığı Süper Lig maçının ikinci yarısında Portekizli oyuncu Miguel Crespo sakatlanarak saha kenarına geldi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise sarı-lacivertli takıma Beşiktaş derbisi öncesinde kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Miguel Crespo, 63. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Yerini İsmail Yüksek'e bıraktı


Portekizli futbolcu, karşılaşmanın 57. dakikasında sakatlanmış ve tedavisinin ardından oyuna geri dönmüştü.

Crespo, 63. dakikada oyuna devam edemedi ve yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

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