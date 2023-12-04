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Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki 12 fenomenin şirketine kayyum atandı

Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki 12 fenomenin şirketine kayyum atandı

Dilan ve Engin Polat'la ilgili soruşturmada "Şampiyonlar Ligi" adıyla paylaşılan fotoğraf karesinde bulunan 12 kişinin şirketine kayyum atandığı duyuruldu.

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın dokunduğu her isim şu sıralar diken üstünde. Kara para aklama ve birçok suçtan tutuklu bulunan Polat'ın, 4 yıl önce aynı masaya oturduğu isimler gündem oldu.

'Şampiyonlar Ligi' notuyla paylaşılan karedeki isimler, o dönemler sıradan bir hayat yaşarken kısa sürede büyük bir mal varlığı elde etti. Bu durumda ise ortak nokta fenomenlerin güzellik merkezlerine sahip olması.

Polat ailesinin ardından rota fenomenler masasındaki isimlere çevrildi.

Fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 12 kişinin mal varlığına el konuldu.

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Şirketlerine kayyum atandı

Fotoğrafta yer alan ve yurt dışı yasağı konulan aralarında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un bulunduğu 12 kişiye ait şirketlere de kayyum atandı.

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