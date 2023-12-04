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İsmail Kartal: Beşiktaş maçına hazırlanacağız

İsmail Kartal: Beşiktaş maçına hazırlanacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 4-1'lik Sivasspor galibiyetini değerlendirdi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş maçına hazırlanacağız"

Maçın planladıkları gibi gittiğini söyleyen Kartal, "Planladığımız gibi gitti. Sivasspor'un oyun planını biliyorduk. Birinci bölgede bekleyerek ikinci bölgede kazandıkları toplarla hızlı hücum yapan ve ligde bunu en iyi yapan takımlardan biri. Bugüne kadar oynadıkları maçların istatistiklerinden bunu tespit ettik. Hücum ederken savunmamıza çok dikkat ettik. İyi başladık, biraz düştük. İlk yarının sonu, ikinci yarı başı tekrar tempo arttırdık, tekrar duraklama, sonra tempoyu artırdık. Kazanmamız gereken maçı taraftarlarımızla beraber farklı galip gelerek 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Bugün sakatlıktan dönen Ferdi, Fred gibi oyuncularımız bu geçiş maçında, sakatlıktan sonraki ilk maçlarında güzel reaksiyon verdiler. Beşiktaş maçına kadar çok daha iyi olacaklardır. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

"Galibiyet için mutluyum"

Oyundan mutlu olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan 62 yaşındaki teknik adam, "Bugün galibiyet için mutluyum. Oyunda düşüş yok. Baştan sona üstün oynadık. Neden mutlu olmayayım? Zaman zaman geri çekileceksiniz, zaman zaman topu rakibe vereceksiniz. Top Sivasspor'dayken kompakt bir şekilde topun karşısında kaldık. 2-1'den sonra 4-1 oldu, 5-1 veya 6-1 olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan Djiku için de konuşan İsmail Kartal, "Alexander Djiku için gün gün bakıyoruz. Tarih vermem doğru olmaz. Takım antrenmanlarına başladı. Sağlık ekibimizle gün gün değerlendiriyoruz. Hafta sonuna kadar bakacağız" dedi.

"Derbilerin önceden favorisi yoktur"

Deneyimli çalıştırıcı son olarak Beşiktaş derbisini değerlendirerek, "Derbilerin önceden favorisi yoktur. Sonuçları önceden kestirilemez" sözlerini sarf etti.

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