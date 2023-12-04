İsrailli istihbaratçıdan Netanyahu'ya çağrı: Görevi bırak

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in eski başkanı olan Yuval Diskin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden ayrılarak evine gitmesi gerektiğini ifade etti.

Abone ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya olan tepkiler her geçen gün daha da güçleniyor.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) eski başkanı olan Yuval Diskin, "Netanyahu neden derhal evine dönmeli?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

"7 Ekim'den bu yana sergilediği davranışlar Netanyahu'nun neden hemen evine dönmesi gerektiğini çok iyi açıklıyor" değerlendirmesini yapan Diskin, Netanyahu'nun saldırıların ilk iki haftası boyunca 'soğuk, yenilgiye uğramış ve kendi dünyası tarafından mahvedilmiş bir adam' imajı çizdiğini belirtti.

"Kurbanların aileleriyle zerre kadar empati kurmadı"

Diskin, Netanyahu'yu 7 Ekim saldırılarındaki başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmekle suçladığı makalesinde, "Saldırıların ilk şokunu atlattıktan sonra bir gram suçluluk ve sorumluluk hissetmedi, kurbanların aileleriyle zerre kadar empati kurmadı" ifadesini kullandı.

Netanyahu'yu 'beden dili soğuk, kibirli ve gerçeklerden kaçan' biri olarak tanımlayan Diskin, hala Hamas'ın elinde İsrailli esirlerin bulunduğu göz önüne alındığında Netanyahu'nun koltuğunda kalmasının hiçbir anlamı olmadığını savundu.

"Halkını seven bir yönetim seçmeliyiz"

Diskin, İsrail Başbakanı'nın ülkenin ihtiyaç duyduğu iyileştirmeler için gerekli olan tevazuya sahip olmadığını, ülke sorunlarının düzeltilebilmesi için yeni bir nefese ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Önümüzdeki seçimlerde yeni, değerli, alçakgönüllü ve her şeyden önemlisi kendini değil halkını seven bir yönetimi seçmeliyiz" diye yazdı.