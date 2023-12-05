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Nazlı Ilıcak yeniden tutuklandı

Nazlı Ilıcak yeniden tutuklandı

2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle yargılanan Nazlı Ilıcak, 2 yıl 6 aylık cezasının istinafta onanmasının ardından bugün cezaevine girdi.

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Darbe girişiminin ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve 3,5 yıl cezaevinde olan Nazlı Ilıcak, 2019 yılında tahliye edilmişti...

Ilıcak hakkında yeni bir dava daha açıldı..

2016’da bir internet sitesinde yazdığı bir yazı nedeniyle yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada "iftira" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Yeniden cezaevinde

Ilıcak, cezanın istinafta onanmasının ardından bugün cezaevine girdi.

Cezasının onanmasının ardından 79 yaşındaki Ilıcak, avukatı Kemal Ertuğ Derin’le birlikte Sakarya’daki Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gitti.

Denetimli serbestliği bulunduğu için açık cezaevinde kalamadı

Ilıcak’a "casusluk" suçundan aldığı ceza nedeniyle denetimli serbestliği bulunduğu için açık cezaevinde kalamayacağı söylendi.

Bunun üzerine Ilıcak, Sakarya 1 No'lu Cezaevi'ne teslim oldu.

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