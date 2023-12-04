Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 15. hafta fikstürü

14. haftası tamamlanan Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirvedeki puan puana savaşı devam ediyor. Beşiktaş ise averajla üçüncü sırada...

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Süper Lig'de 14. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına Ankaragücü deplasmanında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de görünüm

14. haftanın sonuçları:

Hatayspor-Antalyaspor: 3-3

Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0

Alanyaspor-Konyaspor: 2-2

Rizespor-Başakşehir: 3-2

Adana Demirspor-Samsunspor: 2-3

Pendikspor-Galatasaray: 0-2

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2

Trabzonspor-Kayserispor: 0-1

Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 4-1

15. haftanın programı:

8 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor

9 Aralık Cumartesi

13.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Samsunspor-Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

10 Aralık Pazar

13.30 İstanbulspor-Alanyaspor

16.00 Başakşehir-Hatayspor

16.00 Kayserispor-Pendikspor

19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

11 Aralık Pazartesi

20.00 Ankaragücü-Rizespor

20.00 Konyaspor-Sivasspor