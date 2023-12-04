Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 15. hafta fikstürü

14. haftası tamamlanan Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirvedeki puan puana savaşı devam ediyor. Beşiktaş ise averajla üçüncü sırada...Abone ol
Süper Lig'de 14. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına Ankaragücü deplasmanında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.
Süper Lig'de görünüm
14. haftanın sonuçları:
Hatayspor-Antalyaspor: 3-3
Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0
Alanyaspor-Konyaspor: 2-2
Rizespor-Başakşehir: 3-2
Adana Demirspor-Samsunspor: 2-3
Pendikspor-Galatasaray: 0-2
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2
Trabzonspor-Kayserispor: 0-1
Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-Sivasspor: 4-1
15. haftanın programı:
8 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray-Adana Demirspor
9 Aralık Cumartesi
13.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük
16.00 Samsunspor-Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
10 Aralık Pazar
13.30 İstanbulspor-Alanyaspor
16.00 Başakşehir-Hatayspor
16.00 Kayserispor-Pendikspor
19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor
11 Aralık Pazartesi
20.00 Ankaragücü-Rizespor
20.00 Konyaspor-Sivasspor