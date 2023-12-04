BIST 8.087
DOLAR 28,91
EURO 31,35
ALTIN 1.885,57
HABER /  SPOR

Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 15. hafta fikstürü

Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 15. hafta fikstürü

14. haftası tamamlanan Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirvedeki puan puana savaşı devam ediyor. Beşiktaş ise averajla üçüncü sırada...

Abone ol

Süper Lig'de 14. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına Ankaragücü deplasmanında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de görünüm

14. haftanın sonuçları:

Hatayspor-Antalyaspor: 3-3

Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0

Alanyaspor-Konyaspor: 2-2

Rizespor-Başakşehir: 3-2

Adana Demirspor-Samsunspor: 2-3

Pendikspor-Galatasaray: 0-2

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2

Trabzonspor-Kayserispor: 0-1

Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 4-1

15. haftanın programı:

8 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor

9 Aralık Cumartesi

13.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Samsunspor-Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

10 Aralık Pazar

13.30 İstanbulspor-Alanyaspor

16.00 Başakşehir-Hatayspor

16.00 Kayserispor-Pendikspor

19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

11 Aralık Pazartesi

20.00 Ankaragücü-Rizespor

20.00 Konyaspor-Sivasspor

ÖNCEKİ HABERLER
Servet Çetin'den hakem yorum: Ağzımdan kötü şeyler çıkabilir
Servet Çetin'den hakem yorum: Ağzımdan kötü şeyler çıkabilir
İsmail Kartal: Beşiktaş maçına hazırlanacağız
İsmail Kartal: Beşiktaş maçına hazırlanacağız
İsrailli istihbaratçıdan Netanyahu'ya çağrı: Görevi bırak
İsrailli istihbaratçıdan Netanyahu'ya çağrı: Görevi bırak
Miguel Crespo, Sivasspor maçına devam edemedi!
Miguel Crespo, Sivasspor maçına devam edemedi!
Rusya’da termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi
Rusya’da termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi
Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde ve tecrübeye dayanıyor
Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde ve tecrübeye dayanıyor
Vincenzo Montella, Almanya'daki incelemelerini noktaladı
Vincenzo Montella, Almanya'daki incelemelerini noktaladı
Ebu Ubeyde duyurdu! İsrail'e ağır darbe
Ebu Ubeyde duyurdu! İsrail'e ağır darbe
Türkiye ile Katar arasında 12 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Katar arasında 12 anlaşma imzalandı
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki 12 fenomenin şirketine kayyum atandı
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' fotoğrafındaki 12 fenomenin şirketine kayyum atandı
Doktorlar, bulaşıcı hastalıkların Gazze'nin güneyinde hızla yayıldığını bildirdi
Doktorlar, bulaşıcı hastalıkların Gazze'nin güneyinde hızla yayıldığını bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Arat'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Arat'ı kutladı